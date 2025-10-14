Режиссер и актер Дамир Ибрахимович умер в возрасте 60 лет
На 61-м году жизни умер боснийский режиссер, актер, сценарист и композитор Дамир Ибрахимович. Об этом сообщило издание Film New Europe.
Кинематографист ушел из жизни в своем родном городе Сараеве. Ибрахимович прославился как многогранный творец, чьи работы получили международное признание.
В числе его наиболее знаковых картин — драмы «Грбавица» и «Куда ты идешь, Аида?». Последний фильм стал лауреатом престижных европейских кинопремий и был номинирован на «Оскар» от Боснии и Герцеговины.
Зрителям и критикам запомнились такие его картины, как «Путь» (2010), «Лекарство от жизни другого» (2014) и «Мужчины не плачут» (2017). Его последние проекты были представлены на Венецианском кинофестивале.
Церемония прощания с режиссером пройдет в Сараеве.
