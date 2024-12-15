«Реву от потери близкого мне человека»: погибшую в Катаре молодую россиянку похоронили в белом гробу

2 декабря в столице Катара Дохе погибла 25-летняя жительница Саранска Анастасия. Девушку похоронили на Родине в белом гробу.

В Саранске Анастасия работала мастером по маникюру. Из-за тяжелого периода в жизни она захотела съездить отдохнуть — клиенткам, которые только положительно отзывались о ее работах, девушка обещала скорое возвращение.

Но поездка в Доху закончилась трагически. Тело Анастасии нашли неподалеку от отеля. Травмы были серьезными, и скорая помощь не смогла помочь девушке. Обстоятельства происшествия не раскрываются, но, по предварительным данным, в ее смерти нет криминального характера, пишет Kp.ru.

«Я не верю, что самый светлый и жизнерадостный человек нас покинул. Реву от потери близкого мне человека. Я не верю…», — написала Зинаида Конакова, хозяйка студии, в которой работала Анастасия.

Последние годы жизни Анастасии были непростыми. У девушки умер отец, она впала в депрессию и начала пить. Россиянка лечилась в реабилитационном центре, и ей стало лучше, но зависимость, по-видимому, взяла свое.

Для возвращения тела девушки на Родину понадобилось более 3 млн рублей. Необходимую сумму помогли собрать пользователи социальных сетей. Прощание с Анастасией состоялось 11 декабря. Девушку похоронили на саранском кладбище в белом гробу.

Ранее нашли мертвым 36-летнего жителя Екатеринбурга, который бесследно пропал во время отдыха в Сочи минувшим летом. Отцу погибшего выдали останки сына в пакете весом 3,5 кг.