«Решили не делать в спешке»: похороны сына Понаровской пройдут на пятый, а не на третий день

В окружении семьи объяснили, почему с сыном певицы Ирины Понаровской Энтони Роддом простятся на пятый день. По православным традициям это делают на третьи сутки.

«Решили не делать все в спешке», - рассказали сайту mk.ru в окружении семьи.

39-летнего Энтони будут отпевать в Храме иконы Божьей матери Знамение в Переяславской слободе. Он находится неподалеку от дома, где жил сын Понаровской. Прощание и отпевание будут закрытыми.

Стало известно, что новость о смерти сына застала певицу в Санкт-Петербурге – там Понаровская жила в последние годы.

«Она первым же рейсом вылетела в Москву, к семье Энтони», - поделился источник.

По его словам, из знаменитостей с Понаровской всегда на связи ведущий Андрей Малахов. Они давно дружат.

Ранее сообщалось, что приемная дочь певицы Анастасия Кормышева не позвонила ей после трагедии. У девушки не оказалось номера телефоны певицы.