«Не знаю телефона»: приемная дочь Ирины Понаровской не позвонила певице после смерти сына

Приемная дочь певицы Ирины Понаровской Анастасия Кормышева не позвонила артистке после смерти сына Энтони Родда, чтобы выразить соболезнования. Девушка объяснила, что у нее нет номера звезды.

Об этом узнал сайт mk.ru.

«Я не могу ей выразить соболезнования, потому что не знаю телефона. У меня его нет», - рассказала Анастасия.

Летом девушка думала пойти на концерт Понаровской, но в последний момент решила остаться дома. Кормышева говорит, что собирается на похороны Энтони – но если будет знать время и дату.

Анастасия призналась: узнав о смерти Энтони, «ревела все утро». Говорит, что ей «очень жалко» Родда.

«Это был долгожданный ребенок: он для нее был всем», - добавила девушка.

Напомним, Анастасия прожила в семье Понаровской четыре года. Потом певица увидела девочку в 16 лет и пригласила жить к себе. Вскоре ей указали на дверь – точная причина такого шага неизвестна. По словам Кормышевой, в последний раз она видела Энтони в 16 лет, проживая в семье Понаровской.

Ранее она делилась воспоминаниями о покойном сыне артистки.