«Впервые за пять лет я прерву молчание»: рэпер Тимати объявил о возвращении на сцену

Рэпер Тимати объявил о возвращении на сцену. В личном блоге певец сообщил, что выступит в рамках музыкального фестиваля VK Fest 2024 в Лужниках в Москве.

Еще в прошлом году Тимати заявил, что у него изменились жизненные приоритеты, и он принял решение оставить музыкальную карьеру и уйти в бизнес. Однако теперь рэп-исполнитель решил снова выступить на большой сцене в рамках VK Fest в Москве. Певец выступит на Синей сцене Лужников 14 июля. В этот же день на той же сцене выступят Ева Польна, Niletto, Dabro, Мари Краймбрери и другие артисты.

В соцсети Тимати поделился видео, на котором он катается на американских горках, и объявил о своем предстоящем концерте в Москве.

«Пять лет тишины и звенящий вопрос: „Где новые треки, где концерты, где живые выступления? Где все это?“. Настал момент отложить весь бизнес, все дела, всю суету и рутину и собраться вместе. 14 июля в Лужниках в рамках VK Fest впервые за пять лет я прерву молчание и выйду на сцену для того, чтобы исполнить все свои самые крутые треки для вас», — заявил рэпер.

Напомним, Тимати уже давно не появляется на светских мероприятиях и оставил музыкальную карьеру, а в 2020 году объявил об уходе из Black Star inc. В настоящее время певец занимается бизнесом. Так, в 2022 году артист открыл в Москве сеть кофеен Stars Coffee, отечественный аналог ушедшей с рынка мировой сети Starbucks. По словам рэпера, главным фактором успеха его компании выступило умение «правильно продавать».

Ранее мы писали о том, что Тимати ушел из компании, получившей прибыль в полмиллиарда рублей.