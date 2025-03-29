Рэпер умер в день своего рождения, убегая от полиции

В США в свой день рождения умер рэпер Young Scooter (настоящее имя — Кеннет Эдвард Бейли). Мужчина получил травму ног, когда убегал от полиции.

39-летний рэпер умер в свой день рождения, 28 марта. Артист получил травмы, когда скрывался от полиции. За несколько часов до смерти Кеннета госпитализировали в травматологический центр в Атланту. Медики не смогли ему помочь, пишет TMZ.

По словам лейтенанта полиции Атланты Эндрю Смита, полиция не стреляла в рэпера. Травма не была связана с действиями правоохранителей. Бейли получил ее, когда убегал, заключил Смит.

Большую известность Young Scooter получил в 2012 году, когда подписал контракт с лейблом Future, Freebandz. Сотрудничал с такими артистами как: Future and Gucci Mane.

До этого в Якутии рэпера Kit Jah (настоящее имя Айыы-Арчылаан Субудай) ранили ножом во время гастролей в селе Сунтар. Артиста госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.