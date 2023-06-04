Ребенок утонул в колесе от трактора

Двухлетний ребенок утонул в воде, находящейся в колесе от трактора. Трагедия произошла в поселке Центрально-Любинский Омской области.

Мальчик играл с четырехлетней сестрой на улице около своего дома. Родители следили за малышами, но хватило нескольких минут. Мать отошла за ограду дома, а отец ушел включать дочери мультики.

Вернувшись обратно, родители нашли сына в колесе от трактора К-700. Оно было наполнено водой. Ребенок умер на месте, захлебнувшись водой.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - пишет СУ СКР по Омской области.

Отмечается, что все члены семьи не имеют проблем с законом и характеризуются как положительная семья.

Ранее мы писали, что автомобиль выпал с третьего этажа парковки и приземлился на тротуар.