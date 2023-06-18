17:37, 18 июня 2023
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Школьница умерла после трех литров «Мистера Сидра», купленного матерью
Несовершеннолетняя из Пензы скончалась, выпив купленный матерью «Мистер Сидр».
Девушка из Пензы умерла от отравления «Мистером Сидром». Напиток купила ее мать.
Семнадцатилетняя девушка собиралась отдохнуть с подругой, поэтому мать купила им сидр со вкусом мохито. Когда несовершеннолетняя пила напиток на вечеринке под присмотром матери, ее самочувствие было в норме. Однако спустя время девушка почувствовала недомогание.
Женщина сразу вызвала скорую помощь для дочери. Прибывшие на место врачи диагностировали у ребенка отравление метанолом.
Девушка находилась в больнице на лечении около двух недель, однако медикам по итогу не удалось спасти жизнь несовершеннолетней.
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Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Галина СьюТеги: