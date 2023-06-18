Школьница умерла после трех литров «Мистера Сидра», купленного матерью

Девушка из Пензы умерла от отравления «Мистером Сидром». Напиток купила ее мать.

Семнадцатилетняя девушка собиралась отдохнуть с подругой, поэтому мать купила им сидр со вкусом мохито. Когда несовершеннолетняя пила напиток на вечеринке под присмотром матери, ее самочувствие было в норме. Однако спустя время девушка почувствовала недомогание.

Женщина сразу вызвала скорую помощь для дочери. Прибывшие на место врачи диагностировали у ребенка отравление метанолом.

Девушка находилась в больнице на лечении около двух недель, однако медикам по итогу не удалось спасти жизнь несовершеннолетней.

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