Реанимировали 10 минут: раскрыты подробности смерти экс-директора «На-На» Фроликова

Директор группы «На-На» Дмитрий Чунчинов раскрыл подробности смерти бывшего коллеги Виталия Фроликова. По его словам, 76-летнего экс-директора коллектива более десяти минут пытались реанимировать врачи.

За несколько дней до смерти Фроликов пережил плановую операцию по удалению бляшки из сонной артерии. Это было уже не первое подобное хирургическое вмешательство.

«Где-то три месяца назад у него была такая же операция. Она прошла хорошо. После нее тоже было все прекрасно, он ездил на гастроли с коллективом. То есть вел свой обычный образ жизни», - сказал Чунчинов в беседе с aif.ru.

Он отметил, что Фроликову стало плохо в реанимации, после чего было принято решение о транспортировке в другую больницу.

«На протяжении десяти минут ему проводили реанимационные действия. Вчера в 18 часов врачи констатировали его смерть», - сказал директор «На-На».

В коллективе Виталий Фроликов проработал более 30 лет, ездил с музыкантами на гастроли.

Ранее скончалась заслуженная артистка Самарской области Любовь Долгих, сыгравшая в фильме «Метро» и сериале «Жизнь и судьба». Ей было 74 года.