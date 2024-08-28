Развод, смерть молодой жены и забвение: почему Бялко оказался не нужен «Что? Где? Когда?»

Умерший на 72-м году жизни бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко был яркой звездой популярного шоу, но в конце жизни жил скромно и стеснялся просить о помощи. О его скандалах и тихом уходе сообщает aif.ru.

Бялко был студентом МИФА и впервые появился за знаменитым столом в 1979 году. Он стал любимцем зрителей, он эффектно отвечал на вопросы, что отмечал даже ведущий шоу. В какой-то момент мужчина стал уделять все свое время научной и журналистской деятельности. СМИ пишут, что Бялко не понравилась концепция «игры за деньги», запущенная Ворошиловым в 1990-х.

В его жизни был скандал, связанный с личной жизнью. Дело в том, что мужчине было уже за 60, и он влюбился в 24-летнюю девушку. Из-за нее он развелся с супругой, которая много лет работала в передаче «Что? Где? Когда?». А генеральный директор компании «Игра-ТВ» Наталья Стеценко высказалась о его поступке и назвала Александра своей «болью». Он лишь ответил: «Не понимаю, в чем я виноват перед „Что? Где? Когда?“».

В 2021 году у него умерла молодая жена. Певица Ольга Орлова встретилась с Бялко на одной из передач и сообщила, что ему нужна помощь.

«Меньше года назад он похоронил жену, отца и остался совсем один в съемном жилье, абсолютно потерянный и разбитый. Знаете, есть такие люди, которые никогда не попросят для себя, постесняются, даже если ситуация будет совсем безвыходная. Поэтому я хочу сделать это за него», – призналась она.

Орлова напомнила, что мужчина знает восемь языков, является автором нескольких книг и зарабатывает с помощью репетиторства. Женщина надеялась, что люди выберут Бялко в качестве преподавателя для своих детей.

«Для Александра эта работа станет воздухом, который ему очень важен и нужен сегодня!» – говорила она.

Дочь знаменитости уже на похоронах призналась, что в последние годы ее отец «просто был на пенсии».

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