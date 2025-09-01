Причиной смерти стали осложнения болезни Альцгеймера: американский певец и актер Тони Сейлтан ушел из жизни

Американский певец, инструменталист и актер Тони Сейлтан ушел из жизни. Ему было 94 года. Причиной смерти артиста называют осложнения болезни Альцгеймера, передает Российская газета.

Сейлтан скончался в Такоме в штате Вашингтон. О трагичном событии стало известно от представителей местного ритуального сервиса. Подробности последних дней жизни певца не приводятся.

Тони родился 29 июня в Нью-Йорке. После окончания института в Гарварде он получил степень бакалавра в области музыки. С 1955 года американец вел детские программы на ТВ и стал первым музыкантом на «Улице Сезам». Свою дебютную пластинку «Я здесь чужой» Сейлтан выпустил в 1962 году.

