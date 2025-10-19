Рассказывала о жизни в глубинке: ветеран томского телевидения Тамара Некрасова скончалась в 75 лет

Режиссер Тамара Некрасова ушла из жизни. Ветерану томского телевидения было 75 лет. Причина ее смерти не раскрывается.

О кончине Некрасовой сообщили ее коллеги. Tvtomsk.ru пишет, что Тамара Васильевна посвятила работе на местном телевидении 26 лет своей жизни.

Некрасова, как говорится в некрологе, была увлеченным и высокопрофессиональным режиссером, глубоко любившим своих героев и проекты.

«Особое место занимала передача „Вся Россия“, в которой рассказывалось о жизни в глубинке. Любовь зрителей завоевали и программы цикла „Вести районного масштаба“, рассказывавшие о жизни селян и районов Томской области» — написали коллеги режиссера.

Церемония прощания с Тамаровой Васильевой состоится 21 октября. Желающих проститься с ней приглашают в ритуальный центр «Акрополь».

