Раскрыты причина смерти и дата похорон звезды фильма «Три плюс два» Геннадия Нилова

Актер Геннадий Нилов, прославившийся благодаря роли в фильме «Три плюс два», скончался от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Нилов умер в возрасте 88-ми лет. До дня рождения артист не дожил всего два дня. Информацию о смерти Геннадия также подтвердил его сын Алексей Нилов, снимавшийся в «Улицах разбитых фонарей».

По данным источника, похоронен актер будет в Санкт-Петербурге. Прощание назначено на 1 октября.

Отметим, что Геннадий Нилов многим запомнился по образу доктора Сундукова в фильме «Три плюс два». В кинокартине он играл с Андреем Мироновым, Натальей Кустинской, Натальей Фатеевой, Евгением Жариковым. Но также актер снимался в проектах «Шинель», «Музыканты одного полка», «Миссия в Кабуле», «Звезда пленительного счастья» и в других.

