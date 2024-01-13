Раскрыты детали смерти королевы Елизаветы II

Британская королева Елизавета II скончалась во сне, об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Согласно записке личного секретаря монарха Эдварда Янга, королева Великобритании Елизавета II умерла во сне.

«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли», — сказано в записке.

При этом, как отмечается в книге королевского биографа Роберта Хардмана, принц Чарльз провел несколько часов накануне перед смертью Елизаветы рядом с ее постелью. После этого наследник решил пройтись за грибами, чтобы развеяться. Однако когда Чарльз возвращался во дворец на автомобиле, ему позвонил помощник, который и сообщил о смерти королевы.

«Новый монарх точно знал, что будет дальше. Он только что свернул с шоссе на задний двор поместья, тогда к нему впервые обратились „Ваше Величество“. Никаких дальнейших объяснений не потребовалось», — приводят слова биографа журналисты.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в 15:10 по местному времени в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет.

Ранее мы писали о том, что ушел из жизни основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн.