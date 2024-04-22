Раскрыты детали последнего дня жизни 21-летней волейболистки, которая покончила с собой в Москве

Раскрыты некоторые детали последнего дня жизни 21-летней волейболистки Арины Михайлиной. По информации Telegram-канала Baza, за час до самоубийства к ней приезжали врачи и осматривали ее. Однако медики ничего не заподозрили и уехали.

21 апреля молодая спортсменка была найдена мертвой возле общежития. Характер травм позволяет предположить, что девушка покончила с собой. При этом Арина была довольно успешной в волейболе, играла за молодежную сборную России. Как сообщила Baza, в день смерти Михайлина связывалась со своим бойфрендом. Парень обратил внимание на то, что она как будто с ним прощалась, поэтому вызвал к ней скорую помощь.

Приехавшие медики осмотрели спортсменку и решили, что ей не требуется госпитализация, поэтому уехали. Через час после этого Арину обнаружили без сознания. Она была еще жива, когда ее заметили, но травмы оказались слишком тяжелыми, и в итоге она скончалась.

Причина, из-за которой Михайлина решила уйти из жизни, пока неизвестна. Предсмертную записку волейболистка не оставила.

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