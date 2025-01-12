Раскрыта возможная причина суицида сына известного российского гармониста

17-летний сын гармониста и преподавателя Российской академии музыки им. Гнесиных мог покончить с собой из-за любовного треугольника. За несколько минут до своей смерти он попрощался по телефону со всеми друзьями.

Парень учился в Музыкальном училище эстрадного и джазового искусства и воспитывался в многодетной семье — помимо него, воспитывается еще трое детей. Молодой человек отличался замкнутостью, стеснительностью и мало что рассказывал отцу и матери, пишет mk.ru.

По данным издания, примерно год назад подросток познакомился с девочкой, которая ему сильно понравилась. Юноша не показывал своих чувств и недавно узнал, что она встречается с другим. Возможно, именно любовные переживания побудили парня на такой поступок. Он дождался, когда родители с остальными детьми уедут на дачу, и свел счеты с жизнью.

За несколько минут до этого он попрощался по телефону с друзьями и той самой девочкой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи изучают содержание предсмертных записок.

Напомним, тело парня обнаружили вечером в пятницу. Приехавшие на место медики констатировали его смерть.