Его работы были представлены за рубежом: умер фотограф Николай Антипов, много лет служивший в Малом театре

Фотограф Николай Антипов, который работал в Малом и Московском драматическом театрах, ушел из жизни. Что стало причиной его смерти, пока не известно.

Информация о кончине фотографа появилась на сайте Малого театра. В некрологе говорится, что Николай Егорович умер 4 мая. Подробности случившегося не приводятся.

«Коллектив театра глубоко скорбит и приносит искренние соболезнования родным и близким Николая Егоровича. Светлая и долгая память!» — написали в МДТ.

Антипов начал свой путь с Театра на Таганке. Затем он перешел в Театр под руководством Армена Джигарханяна. Также ему довелось поработать в Театре Сатиры, МХАТ им. М. Горького, Большом театре и Малом.

Работы фотографа ценились не только в России, но и за ее пределами. Снимки Антипова выставлялись на выставках за рубежом.

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