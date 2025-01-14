Раскрыта стоимость гроба актрисы Евгении Добровольской

Основатель похоронного бюро Екатерина Костылева раскрыла стоимость гроба актрисы Евгении Добровольской. Об этом пишет Ura.ru.

Известно, что прощание с артисткой состоялось в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова. В центре сцены установили лакированный открытый гроб с белой обшивкой. В ногах знаменитости лежали белые розы, а на сцене — десятки букетов и цветов от коллег и неравнодушных.

Костылева оценила траурное убранство как «шикарное».

«Гроб похож на итальянский четырехгранный Delaware. Он выполнен из элитных пород дерева, вероятно, бука. Выбрано красивое лаковое глянцевое покрытие. Стоимость такого гроба варьируется от 130 до 200 тысяч рублей», — поделилась она.

Уточняется, что Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище, где упокоились многие известные артисты.

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января. Причиной смерти 60-летней актрисы стал рак желудка.

Ранее мы писали, что 22-летний сын Евгении Добровольской целовал холодные руки лежащей в гробу матери.