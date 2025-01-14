22-летний сын Евгении Добровольской целовал холодные руки лежащей в гробу матери. Об этом сообщает StarHit.

14 января 2025 года в Москве простились с Евгенией Добровольской, которая умерла от рака. На траурной церемонии все внимание прессы было приковано к наследникам актрисы, которые тяжело переживают смерть матери. Так, 22-летний сын Ян от Ярослава Бойко все время целовал руки лежащей в гробу родительницы.

33-летний Николай, рожденный от Михаила Ефремова, сначала молча сидел возле гроба, выглядел растерянным. Затем стал принимать соболезнования от коллег Добровольской и благодарил их за поддержку. Также он не отходил от младшей сестры и держал ее за руку. В конце прощания Анастасия шла за гробом матери.

Также на траурной церемонии был 38-летний сын, который проживает в Лондоне. Наследник Евгении прилетел в Москву с женой и маленьким ребенком.

Ранее стала известна реакция Евгении Добровольской на неизлечимую болезнь. Подробности читайте в этой новости.