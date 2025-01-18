Умерла в возрасте 64 лет актриса Ирина Былина

Умерла актриса Нижегородского театра «Комедiя» Ирина Былина за месяц до премьеры спектакля «Сыщики». Ей было 64 года.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что актриса ушла из жизни 17 января. Прощание пройдет 19 января в Траурном зале Крематория. В этот же день актрису похоронят.

В 1982 году Ирина Былина пришла в театр «Комедiя» и прослужила там более 40 лет. 18 февраля она должна была выйти на сцену в постановке «Сыщики».

Былина окончила Нижегородское (Горьковское) театральное училище. Она известна театралам по ролям в спектаклях «Любовь и голуби», «Девки», «Дорога цветов» и других, сообщает aif.ru.

Ранее стало известно, что 16 января умерла актриса и обладательница двух премий «Золотой глобус» Джоан Плаурайт. Ей было 95 лет. На протяжении семи десятилетий она играла в театре, кино, пока слепота не заставила ее уйти на пенсию.