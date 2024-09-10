Раскрыта причина смерти звезды мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Александра Голубева

Актер Александр Голубев, ставший известным благодаря мюзиклу «Нотр-Дам де Пари», умер от заражения крови. Ему было 57 лет. Об этом сообщает StarHit.

Как стало известно, за несколько недель до смерти Голубев поранился, но не обратил на это внимание. Однако через время место царапины припухло, его состояние ухудшилось. Из-за воспаления актер обратился в больницу. Там рану обработали и отпустили пациента домой. Позже, по данным источника, у него началось заражение крови, которое и стало причиной смерти.

В окружении Александра делились, что он не жаловался на здоровье, чувствовал себя хорошо и продолжал работать до последних дней жизни. Однако 9 сентября стало известно о его смерти.

Александр Голубев запомнился зрителям по проектам «Интерны», «Горько!», «День выборов», «Счастливы вместе» и многим другим. Также он являлся исполнителем песни «Белль» в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», в котором сыграл с Вячеславом Петкуном и Антоном Макарским.

Ранее появилась информация о прощании с актрисой Мариной Полицеймако.