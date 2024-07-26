Демонстрируют стихийные завещания, смерть скрыли: скандал с похоронами сестры Нонны Мордюковой набирает обороты

Юлия Харламова - дочь родной сестры актрисы Нонны Мордюковой Татьяны – заявила, что от нее скрыли смерть матери. Теперь ей демонстрируют якобы написанные от руки стихийные завещания.

Подробности приводи сайт mk.ru.

Похороны Татьяны состоятся 27 июля. Харламову не допустили до организации.

«Я пыталась поговорить с сестрой, но она стала кричать. От меня скрыли даже смерть мамы», - призналась она.

О том, что Татьяна умерла, Юлия узнала «благодаря электронной системе» – при поступлении в Склифосовского у нее спрашивали номер родственников. Харламовой не было известно, что мать в хосписе – сестра не уведомила ее.

Семья отказалась делать поминки. Сестра Юлии Ирина собирается похоронить мать в одной могиле с Нонной. Она же против этой идеи и предложила похоронить в Люберцах, где покоится мать актрисы. Харламова обещает приложить все усилия, чтобы мать похоронили отдельно.

«Кстати, сестра демонстрирует мне накарябанные на листочках якобы рукой матери стихийные завещания – наподобие писем», - поделилась она и рассказала, что адвокат назвала бумаги «ерундой», они не имеют юридической силы.

Сама Татьяна не хотела быть похороненной с сестрой, говорит Юлия. Она разговаривала на эту тему с матерью еще недавно.

«И она лично мне говорила, что не имеет планов захораниваться к Нонне. Так как она прекрасно понимала, к чему это в итоге приведет. Мне тоже не хочется, чтобы человека выкапывали через несколько лет», - добавила она и заявила, что «в ужасе» от происходящего.

Ранее мы писали о смерти Татьяны подробнее.