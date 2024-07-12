Польская актриса Ванда Сварычевская умерла в возрасте 92 лет

Ушла из жизни в возрасте 92 лет польская актриса театра и кино Ванда Сварычевская. Ее не стало 6 июля.

О кончине актрисы сообщает kino-teatr.ru. Причина смерти не уточняется.

Ванда Сварычевская родилась 26 апреля 1932 года. В 1954 году окончила Краковскую высшую театральную школу. На протяжении года служила в театре им. Жеромского в Кельце, после перешла в театр Людовы в Новой Хуце, где проработала до 1987 года.

Актриса снялась в военной драме «Пассажирка», которая стала победителем Венецианского кинофестиваля. Также она сыграла в драме «Высокий полет», участвовала в проекте «Телевизионный театр».

Ранее умер в 74 года от рака создатель фильма «Колокол Чернобыля» и участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Виктор Шабунин. За свою карьеру почетный кинематографист был удостоен множества наград, участвовал в создании фильмов «Виктор Астафьев. Нет мне ответа», «У меня есть тайна», «Чуда-а! Или Эхо Гайдара», «Тишина бесконечного города» и других.