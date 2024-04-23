Раскрыта причина смерти личного тренера гимнастки Яны Кудрявцевой

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер озвучила причину смерти тренера Елены Карпушенко. По ее словам, она скончалась от долгой болезни.

О том, что экс-спортсменка ушла из жизни, стало известно 23 апреля. Она лично занималась подготовкой гимнастки Яны Кудрявцевой и была одним из выдающихся российских тренеров. В некрологе Всероссийской федерации художественной гимнастики уточнили, что она умерла ночью в возрасте 62-х лет. А Ирина Винер добавила, что причиной стала болезнь, с которой Елена боролась продолжительное время. Диагноз она предпочла не раскрывать.

«С ее уходом российская художественная гимнастика потеряла великолепного, одного из совсем немногих тренеров, который по-настоящему знал и умел преподнести художественную гимнастику», - отметила Винер в беседе со «Спорт-экспресс».

Напомним, что подопечная Карпушенко Яна Кудрявцева 13 раз побеждала в чемпионатах мира по художественной гимнастике, а также была серебренным призером Олимпийских игр.

Ранее умер заслуженный артист России Анатолий Нагогин. Ем убыл 81 год.