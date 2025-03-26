Раскрыта причина смерти экс-супруги Дэвида Хассельхоффа, актрисы Памелы Бах

Следователи сообщили причину смерти экс-супруги Дэвида Хассельхоффа, актрисы Памелы Бах-Хассельхофф. Как сообщает зарубежный портал TMZ, 62-летняя женщина покончила с собой.

В распоряжении журналистов оказалось свидетельство о смерти звезды. Там говорилось, что женщина наложила на себя руки. Ее мотивы остались загадкой, предсмертной записки обнаружено не было. Родственники 5 марта позвонили в экстренные службы, когда не смогли связаться с актрисой. Приехавшие медики нашли ее тело в доме.

Напомним, что актриса была замужем за Дэвидом Хассельхоффом, который не смог проигнорировать смерть бывшей жены. Они подали на развод еще в 2006 году, но официально расторгнуть брак удалось лишь в 2017 году.

«Наша семья глубоко опечалена недавней кончиной Памелы», – передал он соболезнования через издание People.

Памела родила актеру двух дочерей – Тейлор и Хейли. Бывшие супруги долгое время боролись за опеку над детьми.

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