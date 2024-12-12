Раскрыта причина смерти актрисы МХТ им. Чехова Раисы Максимовой

Народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла от осложнений на фоне рака крови. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Источник сообщил, что звезде МХТ им. Чехова стало плохо утром 11 декабря. Близкие вызвали скорую, так как у нее была высокая температура. Также у нее зафиксировали нарушение сердечного ритма. Однако от госпитализации Максимова отказалась.

Ближе к вечеру состояние актрисы ухудшилось. Она перестала реагировать на речь и есть. Врачи вновь приехали к ней домой, но спасти ее уже не удалось. Максимова скончалась при них.

Отметим, что в ноябре прошлого года Раиса Максимова попала в больницу с жалобами на сильное головокружение и слабость. У нее диагностировали анемию и низкий гемоглобин, из-за чего ей потребовалось переливание крови.

К слову, практически до последнего актриса не уходила из театра. За три недели до смерти она выходила на сцену ради спектакля «Пиковая дама».

Ранее умерла от инсульта актриса Лилли Форгах.