Раскрыта причина смерти актрисы из «Пиковой дамы» Сюзанны Серовой

Актриса Сюзанна Серова умерла от последствий инсульта. Звезде «Пиковой дамы» был 91 год. Об этом стало известно aif.ru.

Источник сообщил, что Серова перенесла инсульт еще в 2016 году. С того времени она занималась восстановлением. Однако с каждым годом состояние артистки становилось тоже хуже. Перед смертью Сюзанна уже практически не говорила. Также у нее были проблемы с памятью.

6 августа состояние актрисы стало критическим, и она скончалась.

Прощание с Серовой состоится 9 августа в Храме святой Троицы на Шаболовке. Об этом рассказала ученица артистки Полина Елисеева. Она отметила, что Сюзанна Серова была редким человеком «небывалой интеллигентности».

Напомним, что Серова известна по ролям в проектах «Зона Любэ», «Пиковая дама» и «Не отдавай королеву».

