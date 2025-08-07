«Навсегда в наших сердцах»: в семье Нюши случилось горе

Певица Нюша рассказала о смерти своей бабушки. Об этом стало известно из соцсетей.

Нюша выложила в блоге прощальный пост с бабушкой. Певица рассказала, что недавно Надежда Николаевна Колитченко скончалась. Причину смерти знаменитость не сообщила.

Родственнице Нюша посвятила трогательный пост, выложив архивные снимки.

«Как легко она могла меня рассмешить, непредсказуемо напугать, взвизгнув, так и взглядом буквально поставить на место. Кнутом и пряником, но с огромной любовью. Мы бесконечно тебя любим. Навсегда в наших сердцах», — подписала фото она.

В комментариях подписчики выразили слова соболезнования певице: «Пусть ее душе там будет хорошо», «Обнимаю тебя всем сердцем, дорогая!».

Ранее мы писали о том, что 20-летний блогер и певец из США Чейз Филандро найден мертвым.