Раскрыта официальная причина смерти рэпера Паши Техника

Тайские врачи пришли к выводу, что причиной смерти рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) стала легочная инфекция. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор артиста Марк Яровный.

«Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей», – поделился представитель музыканта.

Яровный также уточнил, что тело рэп-исполнителя отправят в Россию вечером во вторник, 8 апреля. Предполагается, что после транспортировки станут известны дата и место прощания, церемония которой будет открытая.

Пашу Техника госпитализировали в Таиланде в конце марта. Известно, что 40-летний рэпер, неоднократно лечившийся от наркозависимости, отравился неизвестным веществом на вечеринке и впал в кому. Медики не смогли спасти музыканта.

Паша Техник появился на свет 1 июля 1984 года. В 2001 году он основал хип-хоп-группу Kunteynir, в 2004-м она выпустила свой первый альбом «Эдвард руки ножницы бумага». В 2008 году коллектив распался из-за тюремного срока музыканта, однако в 2013-м, после своего освобождения, он вновь собрал его. Последний альбом под названием «Что-то с чем-то» был записан в ноябре 2023 года.

Ранее бывшая жена Паши Техника рассказала, что ее задержали в аэропорту после смерти рэпера.