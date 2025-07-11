Раскрыта причина смерти актера из «Зачарованных» Джулиана Макмэхона

Звезда сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон умер от метастазов в легких. Об этом сообщает зарубежное издание The Guardian. Актер до последнего скрывал свою болезнь от публики.

На прошлой неделе, 2 июля, скончался известный австралийский актер Джулиан Макмэхон, прославившийся ролями в сериалах «Зачарованные» и «Части тела». Мужчина тяжело болел, но скрывал диагноз.

Согласно отчету судмедэкспертизы округа Пинеллас (Флорида), причиной смерти стали метастазы в легких, вызванные метастатическим раком головы и шеи. Тело актера кремировали.

Его супруга сообщила о трагедии 4 июля. Поклонники были потрясены — Макмэхон никогда не говорил о болезни. Лишь его резкое похудение и уставший вид могли намекать на недуг.

Коллеги по индустрии выразили соболезнования семье. Одной из первых отреагировала Алисса Милано, сыгравшая вместе с Джулианом культовый дуэт — ведьму Фиби и демона Коула.

«Мое сердце разбито. Джулиан Макмэхон был волшебным: эта улыбка, этот смех, этот талант. Он входил в комнату и освещал ее не просто харизмой, а добротой, озорством, душевным теплом», – писала актриса.

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