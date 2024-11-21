Раскрыта причина смерти актера из «Майора Грома» Ивана Петкова

Раскрыта причина смерти 61-летнего актера Ивана Петкова, который сыграл в сериалах «Майор Гром» и «Ментовские войны». Об этом пишет aif.ru со ссылкой на источник из окружения артиста.

«Умер от инсульта», – рассказала собеседница издания.

Знакомые и друзья Петкова выразили соболезнования в связи с его смертью. Многие рассказывают, что Иван имел выдающийся талант и внешность, и сожалеют, что ему не давали главные роли.

Напомним, Иван Петков скончался 14 ноября. Он исполнил роли в ряде проектов, наиболее известные из них – «Ментовские войны-9», «Майор Гром: Игра» и сериал «Преступление и наказание», выход которого состоялся в конце октября текущего года.

Последняя картина с участием Петкова «Павел. Первый и последний» находится в производстве, ее премьера должна состояться в 2025 году.

Помимо этого, Петков принимал участие в модных показах в качестве модели и снимался в рекламных фотосессиях. Сам актер отмечал, что модельный бизнес приносил ему удовольствие и гонорары.

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