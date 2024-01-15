Раскрыта причина смерти 38-летнего каскадера Александра Захаренкова

38-летний каскадер Александр Захаренков умер в результате инсульта. Об этом сообщил президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков.

«Да, Захаренков умер, у него был инсульт», — цитируют его «Известия».

Представитель гильдии Юлия пояснила, что проблему не удалось установить вовремя. В итоге у Захаренкова образовался отек мозга.

Напомним, Захаренков умер 12 января, но об его кончине стало известно позднее.

За свою карьеру Александр был каскадером и актером в более чем 20 фильмах и сериалах. В том числе в таких картинах как: «Боец. Рождение легенды», «Котовский», «СОБР», «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним: Албанец» и других. Также он принял участие в российско-китайской картине «Тайна печати дракона», в которой снялись Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан.