Раскрыта причина гибели вдовы первого в мире водителя луноходов Вячеслава Довганя

В Москве погибла 86-летняя вдова первого в мире водителя луноходов и заслуженного испытателя космической техники Вячеслава Довганя. В квартире женщины произошел пожар, причиной которого стала неисправная электропроводка.

По данным источника ИА «Регнум», 61-летняя дочь женщины получила серьезные ожоги, когда пыталась спасти пожилую мать из огня. В настоящее время она находится в больнице.

Уточняется, что трагедия произошла 28 февраля в квартире, расположенной на 3-й Владимирской улице.

В момент возгорания вдова Довганя находилась дома одна. Когда пришла дочь Елена, комната и коридор квартиры уже были охвачены пламенем. Женщина попыталась пробраться в комнату к матери, но получила ожоги лица и тела, а также надышалась продуктами горения. Позже спасатели обнаружили на диване тело пожилой женщины.

Вячеслав Георгиевич Довгань умер в июле 2022 года в возрасте 84 лет.

Ранее мы писали, что трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме, расположенном в поселке Южный Краснодарского края. Родителям удалось вынести из горящего помещения двоих детей, однако они скончались в больнице. Третьего ребенка нашли спасатели, но он также погиб.