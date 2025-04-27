Раскрыта дата и место похорон погибшего при взрыве генерал-лейтенанта Москалика

25 апреля при взрыве автомобиля погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. Генерал-лейтенанта похоронят 29 апреля под Мытищами.

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в военном ведомстве, похороны Москалика пройдут во вторник на военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» под Мытищами.

Утром 25 апреля генерал вышел из дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов Балашихи и направился к своей машине, припаркованной во дворе. Внезапно взорвался стоявший у подъезда автомобиль Volkswagen Golf. Москалика отбросило на несколько метров ударом взрывной волны. Он умер мгновенно от минно-взрывной травмы и множественных осколочных ранений.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который причастен к организации теракта и гибели генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Им оказался агент украинских спецслужб Игнат Кузин. За совершение преступления ему пообещали 18 тысяч долларов. В настоящее время с ним работают следователи.