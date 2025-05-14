«Расходы на организацию похорон взял Александр»: в Сочи умер отчим шоумена Реввы

В Сочи умер отчим шоумена Александра Реввы Олег Рачеев. 14 мая прошли похороны, которые полностью оплатил артист. Об этом сообщает aif.ru.

Продюсер Никита Коннов рассказал, что Олег скончался 10 мая. Последние годы жизни он тяжело болел, но мечтал дожить до 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Олег Евгеньевич был большим патриотом России. И вот он дождался и ушел 10 мая. Господь исполняет желания только по-настоящему достойных людей», - заявил Коннов.

Олег Рачеев прожил в браке с мамой Александра более 30 лет. С ней он познакомился в Норильске – своем родном городе. Как отметил продюсер, Ревва полностью оплатил прощание с отчимом. Однако неизвестно, был ли он на похоронах лично.

«Сегодня в Сочи прошло прощание с ним, все расходы на организацию похорон взял на себя Александр Ревва. Мы будем помнить о нём всегда!» - сообщил Никита Коннов.

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