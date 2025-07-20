Рак преследовал ее семью: скончалась в 59 лет народная артистка Республики Татарстан Резида Шарафиева

Народная артистка Республики Татарстан Резида Шарафиева ушла из жизни после продолжительной болезни в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в Казанской городской филармонии.

«В возрасте 59 лет скоропостижно скончалась Народная артистка Республики Татарстан Резида Шарафиева. Резида Дамировна была ведущей артисткой Казанской городской филармонии. Выражаем глубокие соболезнования родным и друзьям артистки. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

Как уточняется, певица скончалась 19 июля, она долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Об этом рассказала ее подруга, руководитель управления информационной службы и по связям со СМИ всемирного конгресса татар Гульназ Шайхи. Примечательно, что болезнь буквально преследует семью Резиды Шарафиевой — недавно от рака умер ее брат Илгам.

Сообщается, что церемония прощания с артисткой состоится 20 июля в 10:00 в культурном центре «Чулпан».

Резида Шарафиева родилась 10 января 1966 года в деревне Наратлы-Кичу Мензелинского района Татарской АССР. Работала в Казанской городской филармонии с 2001 года, обладала редким тембром голоса — бархатным альтом. Выпустила 17 аудиоальбомов и 7 клипов в период с 2001 по 2019 год. В течение 20 лет певица выступала с заслуженным артистом Татарстана Равилем Галиевым, создав в Набережных Челнах эстрадный ансамбль «Хыял». В 2016 году была удостоена почетного звания «Народная артистка Республики Татарстан». Резида Шарафиева также снялась в главной роли в фильме «А сердце ждет любви».

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