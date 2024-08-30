Рак и диабет: король коренных народов Новой Зеландии скончался в 69 лет

Для последователей короля коренных народов Новой Зеландии маори Кейинги Тухеитии Путатау Те Вероуэро VII наступил момент великой скорби, передает RNZ. Лидер нации скончался на 70-м году жизни.

С заявлением о смерти короля обратился его официальный представитель. Он сообщил, что монаршая особо мирно ушла из жизни. Случившееся стало потрясением для коренных народов страны в Океании.

На момент смерти Тухеития находился в больнице. Он попал туда всего через несколько дней после празднования 18-й годовщины своей коронации. Королю делали операцию на сердце.

В последние годы у лидера народов Новой Зеландии были проблемы со здоровьем. Так, у него обнаружили онкологическое заболевание и диабет.

Ранее стала известна настоящая причина смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Оказалось, что она скончалась не из-за старости.