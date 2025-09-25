Работал в Египте как ведущий артист и репетитор: советский хореограф Сергей Блонский умер в 67 лет

Театральный артист, артист балета, хореограф и педагог Сергей Блонский ушел из жизни. Деятелю культуры было 67 лет. Некролог, посвященный трагичному событию, опубликовали в паблике Мостовские новости │ MOSTNEWS.

В сообщении говорится, что Блонский родился 23 апреля 1958 года в Николаеве. После школы он окончил Киевское государственное хореографическое училище. Получив образование, Блонский стал артистом балета.

Помимо выступлений в СССР, Сергей участвовал в международных гастролях и культурных миссиях. Так, он побывал в Египте, где был удостоен звания Почетного артиста балета. С 2006 года Сергей Александрович посвятил себя Мостовскому району — он работал в детской школе искусств.

«За свой многолетний труд и вклад в развитие культуры Краснодарского края Сергей Александрович был удостоен звания "Заслуженный работник культуры Краснодарского края". Светлая память о Сергее Александровиче Блонском навсегда останется в сердцах его учеников, коллег и всех, кто ценил его талант, преданность искусству и человечность», — написали в некрологе.

Ранее сообщалось о смерти балерины Омского музыкального театра Светланы Салеидзе. Она скончалась в возрасте 76 лет.