Работал с The Rolling Stones и Led Zeppelin: умер 91-летний продюсер Харви Глэтт

Продюсер Харви Глэтт, которого считают одной из наиболее серьезных величин канадского шоу-бизнеса, ушел из жизни. Организатору шоу культовых музыкальных групп шел 92-й год.

Некролог, посвященный Глэтту, опубликовали на одном из зарубежных ресурсов, передает Российская газета. Журналисты узнали о смерти знаменитости от его сына.

Несмотря на почтенный возраст, Харви до последнего держал руку на пульсе. Начинал он ведущим на коммерческой станции CFRA в родном городе, а уже через пять лет провел свой первый концерт.

За все время работы Глэтт сотрудничал со многими мировыми звездами и звездными коллективами. Продюсер организовывал шоу для The Rolling Stones и Led Zeppelin, а также привозил в Оттаву Джими Хендрикса.

