Работал с Ноланом над «Темным рыцарем»: режиссер Дэвид Кайли умер в онкологическом центре

Канадский кинопродюсер, режиссер и производственный менеджер Дэвид Кайли ушел из жизни. Ветеран индустрии с полувековым стажем скончался от онкологического заболевания, передает IMDb.

По информации журналистов, Кайли провел свои последние дни в онкологическом центре в Нью-Йорке. Он страдал от нейроэндокринного рака. Режиссера не стало 28 августа.

За долгие годы продюсеру удалось поработать со многими творцами, чьи имена вошли в зал славы кино. У известного канадца есть совместные проекты с Джеймсом Кэмероном, Дени Вильневом и Кристофером Ноланом. С последним он трудился над созданием «Довода» и «Темного рыцаря».

