«Работал. Недоглядел»: актриса Виктория Тарасова объяснила внезапную смерть Александра Симонца

Актриса Виктория Тарасова высказалась по поводу внезапной смерти звезды «Глухаря» Александра Симонца. По ее мнению, артист до последнего работал и «недоглядел».

Комментарий Тарасовой приводит сайт mk.ru.

«Саша работал до последнего дня. Недоглядел», - сказала актриса.

Тарасова не поддерживала общение с Симонцом после съемок в «Глухаре», однако вспоминает, что актер «никогда не жаловался на здоровье». Она отметила, что проблемы с сердцем у мужчин часто случаются в таком возрасте (Симонцу был 61 год – прим.), и рассказала, что актерская профессия «очень затратная в плане эмоций».

Об умершем Тарасова вспоминает как о «хорошем парне, добром, вежливом, отзывчивом». С ним актрисе комфортно работалось на площадке.

Ранее сообщалось, что Симонец, сыгравший в «Глухаре» и «Моей прекрасной няне» умер от сердечной недостаточности. Похороны пройдут в Благовещенске, где актер жил последние годы.