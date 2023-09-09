Работал над грудью жены Дмитрия Диброва: умер звездный пластический хирург Отари Гогиберидзе

Телеведущая и бизнесвумен Яна Лапутина поделилась с журналистами трагичной новостью — ушел из жизни ее бывший супруг, звездный врач Отари Гогиберидзе. Мужчина испытывал проблемы со здоровьем после перенесенного коронавируса, передает StarHit.

Лапутина, прощаясь с бывшим мужем, выразила к нему теплые чувства. По словам телеведущей, Гогиберидзе был частью ее жизни, независимо от того, что отношениям настал конец. Между Яной и Отари сохранялось взаимное уважение, они считали друг друга друзьями до последнего момента. Бизнесвумен выразила сожаление, что все так произошло, и пообещала никогда не забывать близкого человека.

«Ты просто знай, что я тебя не забуду и все, что мы делали вместе, буду делать так, будто ты рядом. Ты ужасный хулиган, ты же знаешь, ты же все знаешь… Доктор, пока», — обратилась к покойному Лапутина.

Знакомство Яны и Отари состоялось еще в начале 2000-х. Спустя восемь лет они стали супругами. У пары появилась дочь. Лапутину привлекали в Гогиберидзе амбициозность, по-хорошему нахальный лоск и толика цинизма. Эти черты, по словам телеведущей, придавали звездному врачу тот самый шарм.

Отари был потрясающим хирургом, отметила Лапутина. По словам экс-супруги, она сама обращалась к Гогиберидзе, чтобы тот скорректировал ей кончик носа. В итоге телеведущая осталась довольна результатом. Также хирург работал с другими известными персонами. Так, например, он делал пластику груди жене Дмитрия Диброва.

Ранее стало известно о смерти режиссера Тенгиза Семенова. За свою карьеру он снял более 30 фильмов, часть из которых была удостоена государственных наград.