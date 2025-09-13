Работал над «Чужим» и «Звездными войнами»: кинопродюсер Дэвид Вайцнер умер в 86 лет

Кинопродюсер и один из ведущих голливудских специалистов по маркетингу Дэвид Вайцнер ушел из жизни. Ему было 86 лет. Известный американец скончался у себя дома 1 сентября. О случившемся пишет THR.

Дэвид вырос в Нью-Йорке, а успешную карьеру построил в Лос-Анджелесе. В 1969 году он спродюсировал фильм «Киноделы». Вайцнер занимался продвижением проекта, который спустя год удостоили премии «Оскар».

С середины 70-х Дэвид занимал должность одного из вице-президентов 20th Century Fox, курируя рекламные кампании «Звездных войн» и «Чужого». Также он работал директором по маркетингу в Universal.

В 2008 году продюсер выпустил свой фильм «Кваме». Картина стала успешной и взяла сразу несколько наград.

Ранее сообщалось о смерти японского киноактера Асахи Куридзуки. Он запомнился зрителям по ролям в самурайских фильмах.