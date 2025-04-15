Работал до последнего: обладатель 70 наград и номинаций режиссер Дон Мишер ушел из жизни

Американский режиссер, сценарист, продюсер и актер Дон Мишер ушел из жизни. Обладатель 70 наград и номинаций умер 11 апреля. Месяц назад ему исполнилось 85 лет, передает Deadline.

В публикации говорится, что Мишер скончался в Лос-Анджелесе. Режиссера называют выдающимся мастером своего дела, который работал до последнего. Так, американец умер после того, как заявил о готовности выйти на пенсию.

Также о работоспособности Мишера говорит его большой список наград. Творец из Соединенных Штатов был удостоен 15 статуэток «Эмми».

Дон режиссировал и продюсировал открытие летних Олимпийских игр 1996 года и зимних — 2002-го. Также он отвечал за другие проекты с участием звезд спорта с мировым именем.

Ранее сообщалось о смерти барабанщика культовой британской группы Judas Priest Леса Бинкса. Он скончался в 73 года.