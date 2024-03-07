«Пытаясь забыться, притупить боль, он выпил»: сестра Ара Мартиросяна раскрыла тайну смерти певца

Сестра певца Ара Мартиросяна рассказала о том, как он ушел из жизни. Вокруг кончины артиста ходило немало слухов, и Араксия решила раскрыть «карты». Она призналась, что ее брат действительно много болел. Перед смертью ему должны были провести пересадку сердца, но не успели.

По словам сестры музыканта, он страдал от многих проблем со здоровьем. У него были больное сердце и диабет второй степени. Еще в возрасте 32-х лет он перенес первый инфаркт, после чего ему установили стенты. Однако, несмотря на это, Ара не стал менять образ жизни и не отказался от работы. Он продолжал петь и выкладываться на концертах.

Несколько лет Мартиросяну удавалось контролировать свое состояние, но в 2020 году он подхватил коронавирус. Болезнь ударила по проблемным органам, и тогда врачи стали говорить о пересадке сердца. Певец долгое время лечился за границей и был согласен на операцию. Ее было решено проводить в Минске. Но, не успев до конца восстановиться, Ара узнал о смерти матери, и это его сильно подкосило.

«Его связь с мамой была неописуема, у него не получалось осознать эту трагедию. Он замкнулся, как певец, как брат… На 40-й день, пытаясь забыться, притупить как-то боль, он выпил. Выпил много», - вспомнила Араксия в беседе со StarHit.

После этого его состояние резко ухудшилось. Артиста положили в реанимацию. Врачи сделали все, чтобы спасти его, но он все-таки скончался. Сердце Ара Мартиросяна остановилось в конце 2023 года, когда ему было 46 лет.

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