Пять лет работал с 6 утра до 24 часов: умер бывший мэр Сургута

Стало известно о смерти бывшего мэра Сургута Германа Мачехина. Причина кончины не называется.

О смерти сообщила Администрация города Сургута в своем Telegram-канале.

Мачехин скончался 16 апреля. О нем известно, что родился в 1930 году, место рождения - Кировская область.

С 1973 по 1978 годы был председателем горисполкома. При Мачехине Сургут стал активно развиваться, появились речной порт, аэродром, мост через Обь. Уделялось внимание открытию предприятий, строительству жилья.

В сообщении администрации приводятся строчки из газеты «Путь Октября», в которых говорится, что «режим работы руководителя – с 6 утра и до 23-24 часов. И так пять лет!» Он работал на «невиданном энтузиазме и пределе человеческих сил», сказано в очерке.

Мачехин - носитель знака «За заслуги перед городом Сургут».

Администрация выразила соболезнования родным умершего.

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