Проживающие в Германии внуки не приехали на похороны Ларисы Голубкиной

Взрослые внуки актрисы Ларисы Голубкиной не приехали на ее похороны. Известно, что Анастасия и Иван проживают в Германии и, видимо, не смогли прилететь.

Об этом сообщает Kp.ru.

Голубкина умерла 22 марта, а 25-го состоялись ее похороны. Сначала прошло отпевание в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах, затем актрису похоронили на Троекуровском кладбище.

С Голубкиной прощались друзья, коллеги, поклонники, семья. Присутствовала Мария Миронова – родная сестра Марии Голубкиной по отцу.

Бывший муж Марии Голубкиной Николай Фоменко не приехал. Дети тоже пропустили церемонию.

Звезду «Гусарской баллады» похоронили недалеко от могил актрисы Евгении Добровольской, певцов Бориса Моисеева и Бедроса Киркорова.

Телеведущий Андрей Малахов одним из первых приехал на прощание. Он же первым сообщил о смерти 85-летней актрисы.