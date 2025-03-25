Телеведущий Малахов одним из первых приехал на прощание с Ларисой Голубкиной

Телеведущий Андрей Малахов одним из первых приехал на прощание с актрисой Ларисой Голубкиной. Родные, коллеги, знакомые, поклонники и журналисты собрались в Храме Николая Чудотворца на Трех Горах. Об этом сообщает «Жизнь».

Напомним, что именно Малахов был первым, кто сообщил о смерти советской звезды. Он был в серой куртке, но быстро пробежал мимо корреспондентов. Фотографы запечатлели венок от телеведущего, который состоял из красных роз.

Напомним, что Лариса Голубкина умерла в 85 лет 22 марта. В 2014 году артистке диагностировали болезнь Вальденстрёма — редкое злокачественное заболевание системы крови, которое медленно развивается. До последних дней женщина боролась с раком крови третьей стадии.

Дочь говорила, что из-за болезни вдова легендарного Андрея Миронова потеряла практически все волосы и не вставала с постели.

Ранее мы писали о том, что Мария Голубкина воссоединилась с сестрой Марией на похоронах матери.