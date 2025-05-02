Проживал в Бельгии: скончался экс-барабанщик групп «Ария» и «Мастер» Игорь Молчанов

Игорь Молчанов, бывший барабанщик групп в стиле хэви-металл «Ария» и «Мастер», ушел из жизни. Ему было 63 года. Что стало причиной смерти музыканта, пока не известно.

Новостью о кончине барабанщика поделился творческий коллектив «Ария» в своем Telegram-канале. Бывшие коллеги Молчанова выразили соболезнования его близким.

«Музыканты и менеджмент группы АРИЯ скорбят в связи с кончиной легендарного артиста и выражают искренние соболезнования его близким и соратникам. Покойся с миром», — написали в аккаунте группы.

После карьеры в «Арии» барабанщик играл в объединении «Мастер», которое основали бывшие участники популярной хэви-металл группы. Во время гастролей в Бельгии Молчанов покинул и этот коллектив и остался за рубежом.

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