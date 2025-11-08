Прожили вместе более полувека: вдова Юрия Николаева едва сдержала слезы у гроба супруга

В Москве готовятся к похоронам телеведущего Юрия Николаева, который ушел из жизни в 76. Звезду «Утренней почты» должны будут предать земле на Троекуровском кладбище. Провожают покойного в последний путь друзь и и близкие.

Telegram-канал Starhit.ru опубликовал видео с церемонии прощания. Журналисты запечатлели, как вдова Николаева Элеонора Александровна сидит возле гроба с покойным супругом.

Пара была вместе с 1974 года и прожила более 50 лет. В коротком ролике видно, как женщина, погруженная в траур, едва сдерживает слезы при виде гроба с любимым человеком.

При жизни Элеонора Александровна помогала супругу справляться с тяжелым заболеванием — раком кишечника. На протяжении 20 лет она выхаживала телеведущего и демонстрировала ему свою любовь.